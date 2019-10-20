Alanyaspor Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti? Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Peki, Alanyaspor Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Peki, Alanyaspor Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti? Süper Lig'in flaş ekiplerinden Alanyaspor evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. İşte, Alanyaspor Çaykur Rizespor maçının detayları... MAÇ SONUCU: 5-2 Mücadeleye Alanyaspor hızlı başladı. 16. dakikada Ceyhun Gülselam Alanyaspor'u öne geçirdi: 1-0 29. dakikada Cisse farkı ikiye çıkardı: 2-0 Dakikalar 51'i gösterdiğinde Bakasetas durumu 3-0'a getirdi. 66. dakikada Çaykur Rizespor Boldrin ile penaltı atışından yararlandı: 3-1 70. dakikada Fernandes durumu 4-1'e getirdi. 73'te ise Boldirin kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 4-2 75'te sahneye çıkan Cisse skoru 5-2'e getirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Alanyaspor oldu.

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