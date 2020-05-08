Alanyaspor çalışmalarını gruplar halinde sürdürüyor
Aytemiz Alanyaspor, bugün tesislerinde 3 ayrı grup halinde yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarına devam etti.
Aytemiz Alanyaspor, bugün tesislerinde 3 ayrı grup halinde yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarına devam etti.
Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde Teknik Direktör Erol Bulut’un gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra kondisyon ve dayanıklılık içeren çalışmalar yaptı. Antrenman top kapma ve şut çalışmalarıyla sona erdi.
Alanyaspor hazırlıklarına 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren devam edecek.