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Spor

Alanyaspor çalışmalarını gruplar halinde sürdürüyor

Aytemiz Alanyaspor, bugün tesislerinde 3 ayrı grup halinde yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarına devam etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 20:06:12 -
Alanyaspor çalışmalarını gruplar halinde sürdürüyor

Aytemiz Alanyaspor, bugün tesislerinde 3 ayrı grup halinde yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarına devam etti.


Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde Teknik Direktör Erol Bulut’un gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra kondisyon ve dayanıklılık içeren çalışmalar yaptı. Antrenman top kapma ve şut çalışmalarıyla sona erdi.


Alanyaspor hazırlıklarına 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren devam edecek.

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