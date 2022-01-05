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Spor Alanyaspor, Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Alanyaspor, Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Alanyaspor, Cumartesi günü konuk edeceği Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 20:31:00 -
Alanyaspor, Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde iki grup halinde yapılan antrenman, ısınmayla başladı.

Daha sonra pas çalışması yapan futbolcular, idmanı taktik hazırlıklarla tamamladı.

Antrenman sonunda kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da katılımıyla futbolcu Leroy Fer'in doğum günü kutlandı.

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