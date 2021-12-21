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Spor Alanyaspor, Antep deplasmanında
Spor

Alanyaspor, Antep deplasmanında

Gaziantep FK, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 14:50:00 -
Alanyaspor, Antep deplasmanında

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde 17 haftalık periyotta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlılar, 22 puan ve -4 averajla 13. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK'de kart cezalısı Hamza Mendyl ile sakatlıkları devam eden Jefferson, Borven ve Recep Niyaz, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İç sahada yenilgisi yok

Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı 8 maçın 6'sını kazanan, 2'sinde ise berabere kalan Gaziantep FK, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor'la beraber iç sahada yenilgi yaşamayan üç takımdan biri konumunda bulunuyor.

Taraftarı önünde farklı bir kimliğe bürünen ve söz konusu 8 maçta rakip fileleri 16 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, sadece 6 gol yiyerek ligde iç sahada en az gol yiyen takımlardan biri oldu.

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