Alanyaspor-Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta?
Süper Lig'in 10.haftasında Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maçı takip etmek isteyenler ise 'Alanyaspor-Antalyaspor maçı ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor.
Süper Lig'de heyecan 10.hafta maçlarıyla devam edecek. Futbolseverler Alanya-Antalyaspor maçının ne zaman oynanacağını araştırıyor.
Alanyaspor-Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta?
Alanyaspor, 10.haftının açılışında Antalyaspor'u konuk edecek. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak maç 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.