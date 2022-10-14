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Spor Alanyaspor-Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Alanyaspor-Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig'in 10.haftasında Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maçı takip etmek isteyenler ise 'Alanyaspor-Antalyaspor maçı ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 11:48:00 -
Alanyaspor-Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig'de heyecan 10.hafta maçlarıyla devam edecek. Futbolseverler Alanya-Antalyaspor maçının ne zaman oynanacağını araştırıyor.

Alanyaspor-Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Alanyaspor, 10.haftının açılışında Antalyaspor'u konuk edecek. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak maç 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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