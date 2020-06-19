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Aktüel

Alanya'daki uyuşturucu davasında, Ürdünlü sanığa 7 yıl 2 ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:57:04 -
Alanya'daki uyuşturucu davasında, Ürdünlü sanığa 7 yıl 2 ay hapis cezası

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan yabancı uyruklu sanık, 7 yıl 2 ay hapis ve 14 bin 220 lira para cezasına çarptırıldı.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu Ürdün vatandaşı Salam Nabeel (25) ve avukatı katıldı.

Dubai'ye uyuşturucu sevkiyatı yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, sanığa "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 7 yıl 2 ay hapis ve 14 bin 220 lira para cezası verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince geçen yıl düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 Ürdünlüden biri sınır dışı edilmiş, Salam Nabeel tutuklanmıştı.

Zanlıların kaldıkları adreste yapılan aramada uyuşturucu hap, kaçak nargile tütünü, metamfetamin, esrar ve tabanca ele geçirilmişti.

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