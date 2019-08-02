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Alanya’da turizme bayram dopingi

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, Alanya bölgesinde Kurban Bayramı beklentilerinin yüzde 100 doluluk olduğunu söyledi.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:08
Alanya’da turizme bayram dopingi

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, Alanya bölgesinde Kurban Bayramı beklentilerinin yüzde 100 doluluk olduğunu söyledi.


Bu yıl 10 Ağustos’ta başlayacak olan Kurban Bayramı’nın tatili için yerli turistler şimdiden harekete geçti. Alanya otellerinin de yüksek rağbet gördüğü bayram tatilinde Alanya otellerinin doluluk seviyeleri turizmciyi sevindirdi. Turizm ve belediye belgeli 200 bin civarında yatak kapasitesine sahip ilçede yüzde 100’lük doluluklara ulaşılacağı belirtildi.



“Bayram bizimde yüksek sezon diye tabir ettiğimiz ağustos dönemine denk geldi”


Rezervasyonların iyi gittiğini belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, diğer yıllara göre bu yıl Alanya’nın erken rezervasyon konusunda daha çok talep aldığını söyledi. Başkan Sili, “Kurban Bayramı biliyorsunuz her sene 10 gün geriye geliyor. Şimdi de yaz sezonun içerisindeyiz. Bayram bizimde yüksek sezon diye tabir ettiğimiz ağustos dönemine denk geldi.Eğer önceden tam tarihler açıklanmazsa bu önümüzdeki 4-5 sene biraz sorun olacak gibi. Bugün gelinen noktada iç pazarın talebinde genel anlamıyla bir daralma söz konusu” dedi.



“İç pazara belirli bir kontenjan ayırmış durumdayız”


Bayram tatilinin yüksek sezonun içine denk gelmesinden dolayı ilçeye yerli ve yabancı tatilcilerin ortak ilgisi olduğunu ifade eden Sili, “Bu bayram döneminde bizim genel doluluklarımıza baktığımız zaman, hem Avrupa pazarında yüksek sezon Rusya pazarı ve tüm pazarlar da devreye girdi. Alanya bölgesinde doluluklarımız 18 20’sine kalan olan dönemde son derece olumlu gidiyor. Bu bayramda tabii her zaman ifade ettiğim ’iç pazara belirli bir kontenjan ayırıyoruz’ söyleminden hareketle bizlerde konaklama tesislerimizde iç pazara belirli bir kontenjan ayırmış durumdayız. Kısa da olsa uzun da olsa sonuçta iç pazarın bayram talebine hazırlıklı bir bölge olarak herkesi bekliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:08
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