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Alanya’da lüks villaya kumar baskını: 17 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma, korona virüsü nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek kumar oynanan 3 katlı lüks villaya baskın düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 17:35:34 -
Alanya’da lüks villaya kumar baskını: 17 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma, korona virüsü nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek kumar oynanan 3 katlı lüks villaya baskın düzenledi. Baskında 17 kişiye toplam 74 bin 375 TL idari para cezası kesildi.



Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kargıcak Mahallesi’nde A.D.nin kiraladığı üç katlı villada korona virüsü tedbirleri ihlal edilerek kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre teknik ve fiziki takip yapan ekipler, belirlenen adrese bugün öğle saatlerinde baskın düzenledi. Baskında villanın odalarında yuvarlak masa ve sandalyeler konularak kumarhane çevrildiği tespit edildi. Yapılan aramalarda kumar oynamaya yarayan çok sayıda deste iskambil kağıdı, okey taşları, yaz boz kağıtları, oyun pulları ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adreste gözaltına alınan 17 kişi hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesine göre kumar oynamak ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesine göre yasaklara aykırı hareket etmek suçlarından toplam 74 bin 375 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca villayı kiralayan A.D. hakkında kumar oynamaya yer temin etmek suçundan adli işlem başlatıldı.

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