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Yerel Alanya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
Yerel

Alanya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde göçmen kaçakçılığı operasyonunda organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alınarak teknelerine el konuldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 13:35:00 -
Alanya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı İncekum Jandarma Karakolu ekiplerince, Okurcalar Mahallesi halk plajı bölgesinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla A.T. ve F.K. gözaltına alındı, 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Suçta kullanılan bir tekneye el konuldu.

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