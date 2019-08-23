Alanya’da boğulma tehlikesi geçiren Rus kız yaşam savaşı veriyor Antalya’nın Alanya ilçesinde bir su parkında havuza girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren Rus uyruklu genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir su parkında havuza girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren Rus uyruklu genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Türkler Mahallesi’ndeki bir su parkında meydana geldi. Havuzda yüzen Rus uyruklu Olga Desyatova (19), bir süre sonra su yutması sonucu fenalaştı. Durumu fark eden çevredekiler Desyatova’yı sudan çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Desyatova’yı ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Rus genç kızın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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