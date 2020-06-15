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Yerel

Alanya İmamlı’da su ve asfalt sevinci

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın İmamlı mahallesinin kanayan yarası haline gelen içme suyu sorununu kökten çözdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 14:50:05 -
Alanya İmamlı’da su ve asfalt sevinci

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın İmamlı mahallesinin kanayan yarası haline gelen içme suyu sorununu kökten çözdü. Demirtaş mahallesinden İmamlı’ya yeni içme suyu hattı çekildi. Çalışma sırasında bozulan mahalle yolu kısa sürede asfaltlandı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın İmamlı mahallesinin yıllardır yaşadığı içme suyu sorunu çözüme kavuşturdu. ASAT tarafından Demirtaş mahallesinden, İmamlı’ya yeni içme suyu hattı çekildi. Çeşmelerinden su akmayan mahalle sakinleri içme suyuna kavuşmanın sevincini yaşarken, çalışma nedeniyle bozulan mahallenin yaklaşık 14 kilometrelik yolunda asfalt çalışması başlatıldı.


İmamlı Mahallesi Muhtarı Yakup İnce, “Mahallemizde yıllardır içme suyu sıkıntısı yaşıyorduk. Kaynak olmadığı için içme suyu getirilemiyordu. Yıllardır özlemle beklediğimiz içme suyuna kavuştuk. Çalışmanın ardından yolumuz da yenilendi. Daha ne isteyelim, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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