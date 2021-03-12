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Gündem Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde bir garip vaka: 10 tonluk oksijen tankı buhar oldu
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Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde bir garip vaka: 10 tonluk oksijen tankı buhar oldu

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde çok ilginç bir olay yaşandı. Hastanenin yapım sürecinde TOKİ tarafından teslim edilen ve en uygun fiyatlısına dahi 40 bin dolar fiyat biçilen 10 tonluk oksijen tankı kayıplara karıştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 09:41:00 -
Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde bir garip vaka: 10 tonluk oksijen tankı buhar oldu

 Haber Merkezi 

Koronavirüs sürecinde kritik önem taşıyan, hastaların oksijen ihtiyacı için kullanılan tankın önce bakıma alındığı, akabinde hastane envanterine kaydedilmeden yasa dışı şekilde satıldığı ortaya çıktı.

Şikayet, rezaleti deşifre etti

Herşey, duyarlı bir vatandaşın olayı CİMER’e şikayetiyle başladı. Kamunun zarara uğratılmasına göz yummak istemeyen vatandaşın yazdığı şikâyet dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Hastanenin envanterinde bulunan on tonluk tanka birkaç defa bakım ve onarım yapıldı. Tank, eski hastaneye takılacağı gerekçesiyle söküldü. Daha sonra tank başhekimin talimatıyla hurdaya satılmış. Eski tankın hurda fiyatı 150-200 bin lira civarında. Yeni tankın fiyatı ise 50-60 bin dolar arası. Kamu malını satan, kişisel menfaat elde eden kişilerden şikayetçi olup bu konunun incelenerek kamu zararının ortadan kaldırılmasını talep ediyorum.”

Yeni Başhekim: Bilgim yok

Muhabirlerimizin ulaştığı Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ise bir açıklama yaparak tankın nasıl ve kim tarafından satıldığını bilmediğini söyledi. Lakadamyalı, “Benim bir bilgim yok. Hastanenin yapımı esnasında müteahhit tarafından bir tank verildiği söyleniyor. Zaten halihazırda devam edegelen de bir soruşturma mevcut. Ben bir buçuk yıldır burada görev yapıyorum. Olayın önemli bir kısmı benimle ilgili değil. Satış ile ilgili benim bir talimatım yok. Benim eski tankla ilgili de bir malumatım yok” dedi.

Koronavirüs sürecinde büyük önem taşıyan oksijen temini de yeni tankın gelmesiyle birlikte fahiş oranda arttı. Eskiden litresini 0.95 kuruşa temin edilen gaz, yeni tanktan litre başı 40 kuruş artarak, 1.39 liraya temin edilmeye başlandı.

Tankın satışının 2886 sayılı kanuna göre ve İl Sağlık Müdürü’nün bilgisi dahilinde ve bakanlık onayıyla satılması gerektiği yasada açıkça belirtiliyor. CİMER’e gelen şikayet sonrası patlak veren olayla ilgili Antalya İl Sağlık Müdürlüğü de halihazırda bir soruşturma yürütüyor.


Yeni Akit Gazetesi
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