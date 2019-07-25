YKS tercihleriyle birlikte üniversite besyo taban puanları da merak edilmekte. YKS sınav sonuçları açıklandı. Üniversite adayları bir yıl boyunca gece gündüz demeden hazırlık yaptığı 2019 YKS sınav sonuçlarına göre 23-29 Temmuz tarihleri arasında üniversite taban puanları, başarı sıralaması neticesinde bir önlisans ya da lisans programları için tercih yapacak. Beden eğitimi, antrenörlük, spor yüksekokulu için öğrenciler de tercih yapacak. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu başvuruda bulunacaklar üniversite besyo taban puanları araştırmaya başladı. Hangi üniversite besyo taban puanı ile öğrenci alımı yapacak? 2019 Besyo taban puanları ne? Peki Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 200,000

Antrenörlük Eğitimi : 150.000

Milli ve Spor Lisesi : 150.000

2019 YKS Yerleştirme - tercih 23 Temmuz itibariyle başladı. Üniversite tercihini yapacak adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. YKS 2019 tercih başvuruları 29 Temmuz’da sona erecek. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.