Alanlar bomboş kalmıştı! Mitinglerde hüsrana uğrayan İYİ Parti'den tuhaf bahane!
Yedili Masa'nın ortağı İYİ Parti, Konya ve Kayseri mitinglerinde alanların boş kalmasıyla hüsrana uğradı. 2 mitingde de umduğunu bulamayan Akşener, Denizli mitingini hava koşullarını bahane ederek iptal etti. Kayseri mitinginde Mansur Yavaş'ın konuşmasının ardından sahneye Akşener çıkınca alanı terk etmişti.
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Konya mitinginde alanların bomboş kalmasıyla umduğunu bulamayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dün de Kayseri'de hüsrana uğradı.
ALANLAR BOMBOŞ KALDI
Mansur Yavaş'ın konuşması esnasında alanın büyük bir kısmının boş kaldı. Meral Akşener'in konuşması başlayınca vatandaşlar apar topar alanı terk etmeye başladı. 23 Nisan günü Konya'ya giden muhalefetin ortağı Meral Akşener'in ve Mansur Yavaş'ın mitingi burada da boş kalmıştı.
İPTAL ETTİLER
Yaşananlar İyi Parti'de soğuk duş etkisi yaratırken, bugün yapılması planlanan Denizli mitingi de hava şartları bahane edilerek iptal edildi.