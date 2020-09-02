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Aktüel Alan bebek, cansız bedeninin vurduğu sahilde çiçeklerle anıldı
Aktüel

Alan bebek, cansız bedeninin vurduğu sahilde çiçeklerle anıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, göçmenlerin yaşadığı dramın sembolü haline gelen Alan bebeğin minik bedeninin sahile vurduğu alan, çiçeklerle süslendi

Yeniakit Publisher
2020-09-02 15:10:58 -
Alan bebek, cansız bedeninin vurduğu sahilde çiçeklerle anıldı

MUĞLA (AA) - Ailesiyle Suriye'deki savaştan kaçıp daha iyi bir hayat umuduyla çıktıkları yolda bindikleri teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alan bebek, ölümünün beşinci yılında cansız bedeninin bulunduğu sahilde anıldı.

Akyarlar Fenerburnu'nda düzenlenen anma törenine, Bodrum'da çekimleri yapılan "Aylan Baby" isimli filmin yönetmeni Ömer Sarıkaya, filmin yapımcısı ve sponsoru ile vatandaşlar katıldı.

Anmada, Alan Kurdi'nin ismi cansız bedeninin bulunduğu sahile yazılıp etrafı begonvillerle süslendi. Katılımcılar, savaşlarda ve savaşlardan kaçarken ölen çocuklar anısına gökyüzüne balonlar bıraktı.

Yönetmen Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada. 2015'te insanlık dramının sahile vurduğunu söyledi.

Üç yaşındaki çocuğun ölümünün, dünyanın ve insanlığın vicdanını yaraladığını belirten Sarıkaya, "Alan Kurdi bir sembol olmuştu. Denizdeki tüm canlılar bile bu cennetin çocuğuna uyanmıştı. Fakat ne yazık ki insanlık hala uyanmadı. Aradan geçen beş yıla rağmen dünya Alan bebeği çok çabuk unuttu. Alan gibi binlerce bebek karanlık denizlerde boğularak maalesef ölüme terk ediliyor." diye konuştu.

Anma etkinliğe katılan bir şirketin üst yöneticisi Henry Abdo da olay beş yıl önce yaşanmasına rağmen bunu hala dün gibi hissettiklerini belirtti.

Film yapımcısı İrfan Yıldırım Çakar da Alan bebeğin ölümünün tüm dünyayı derinden yaraladığını ifade ederek bir daha bu tür olayların yaşanmamasını diledi.

Bodrum'da, 2 Eylül 2015'te Yunanistan'a geçmek isterken bindikleri lastik botun batması sonucu Suriyeli 3 yaşındaki Alan Kurdi'nin yanı sıra ağabeyi ve annesinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirmişti. Alan bebeğin sahile vuran cansız bedeninin görüntüleri, Suriye'deki savaşın korkunç yüzünü bir kez daha ortaya koymuş, uluslararası toplumun da mülteci sorununa dikkatini çekmişti.

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