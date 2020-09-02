  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aladağlar'da mahsur kalan dağcıyı AFAD ekipleri kurtardı
Aktüel

Aladağlar'da mahsur kalan dağcıyı AFAD ekipleri kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 22:24:40 -
Aladağlar'da mahsur kalan dağcıyı AFAD ekipleri kurtardı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Çamardı ilçesinde, Aladağlar Narpız Vadisi'nde tırmanış yaparken mahsur kalan dağcı, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Vadide tırmanış yaparken rotasını kaybeden dağcı Kağan Battal (27), kayalıklarda mahsur kaldı. Buradan 112 Acil Çağrı Merkezini arayan dağcı, yardım talebinde bulundu.

Bölgeye AFAD ve Çamardı JAK ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce mahsur kaldığı yerden kurtarılan Battal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
1 Eylül korona bilançosu açıklandı
Korona Virüs

1 Eylül korona bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 47 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 6 bin 417 oldu. 1572 kişiye daha koronavirüs ta..
Macron'dan skandal
Dünya

Macron'dan skandal "Hz. Muhammed" kararı!

Çirkin karikatürlerle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e saldıran İslam düşmanı Hristiyan yobaz Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo, ska..
Avrupa'nın aklını alacak bomba açıklama: S-400'ler rampaları kaldırdı
Gündem

Avrupa'nın aklını alacak bomba açıklama: S-400'ler rampaları kaldırdı

RUSEN Başkanı Yılmaz, S-400 hava savunma sistemlerinin tüm parçalarının Türkiye'ye aktarıldığını ve Türk askerlerinin eğitimlerinin tamamlad..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı