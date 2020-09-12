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Aktüel Aladağlar'da mahsur kalan 8 dağcı kurtarıldı
Aktüel

Aladağlar'da mahsur kalan 8 dağcı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 11:54:56 -
Aladağlar'da mahsur kalan 8 dağcı kurtarıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de tırmanış yaptıkları Aladağlar'da mahsur kalan 8 dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı.

Çamardı ilçesindeki Aladağlar'a tırmanış yapan 8 dağcı, Eznevit mevkisinde rotalarını kaybetti.

Sarp kayalık bir bölgede mahsur kalan dağcıların, durumu yetkililere bildirmesiyle bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan dağcılar, ekiplerin koordinesinde bulundukları yerden alınarak güvenli şekilde kamp alanına getirildi.

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