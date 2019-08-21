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Alaçatıspor’u Malik Gençalp çalıştıracak

Soner Varhan, Alaçatıspor Kulübü Başkanı seçilmesinin ardından ilk iş olarak tecrübeli teknik adam Malik Gençalp ile anlaşma sağladı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:37
Alaçatıspor’u Malik Gençalp çalıştıracak

Soner Varhan, Alaçatıspor Kulübü Başkanı seçilmesinin ardından ilk iş olarak tecrübeli teknik adam Malik Gençalp ile anlaşma sağladı.



Çeşme Belediyespor’da dört sezon görev yaptıktan sonra 2017-2018 sezonunun bitiminde Çeşme Belediyespor ile yolları ayrılan deneyimli çalıştırıcı Malik Gençalp, Soner Varhan’ın Alaçatıspor Kulübü Başkanı seçilmesinin ardından kulüp ile anlaşma sağlayarak 2019-2020 sezonu için imza attı. 1956 doğumlu olan ve Altay’da başlayan kariyerinden sonra Yukatel Denizlispor, Torbalı Belediyespor, tekrar Altay, Manisaspor, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Konyaspor; Süper Lig’de Antalyaspor, Malatyaspor ve son olarak dört sezon Çeşme Belediyespor’da başarılı işlere imza atan Malik Gençalp, 2019-2020 sezonunda Alaçatıspor’u çalıştıracak.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:37
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