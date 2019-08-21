Alaçatıspor’u Malik Gençalp çalıştıracak Soner Varhan, Alaçatıspor Kulübü Başkanı seçilmesinin ardından ilk iş olarak tecrübeli teknik adam Malik Gençalp ile anlaşma sağladı.

Soner Varhan, Alaçatıspor Kulübü Başkanı seçilmesinin ardından ilk iş olarak tecrübeli teknik adam Malik Gençalp ile anlaşma sağladı.



Çeşme Belediyespor’da dört sezon görev yaptıktan sonra 2017-2018 sezonunun bitiminde Çeşme Belediyespor ile yolları ayrılan deneyimli çalıştırıcı Malik Gençalp, Soner Varhan’ın Alaçatıspor Kulübü Başkanı seçilmesinin ardından kulüp ile anlaşma sağlayarak 2019-2020 sezonu için imza attı. 1956 doğumlu olan ve Altay’da başlayan kariyerinden sonra Yukatel Denizlispor, Torbalı Belediyespor, tekrar Altay, Manisaspor, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Konyaspor; Süper Lig’de Antalyaspor, Malatyaspor ve son olarak dört sezon Çeşme Belediyespor’da başarılı işlere imza atan Malik Gençalp, 2019-2020 sezonunda Alaçatıspor’u çalıştıracak.

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