Alacak verecek tartışması kanlı bitti

Olay, saat 20.00 sularında Mamak ilçesi Balkiraz Mahallesi Esenler Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Hakan isimli şahıs, birlikte alkol aldığı A.Ç. ve S.D. isimli arkadaşları ile araç içerisinde tartışmaya başladı. Alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışmanın ardından arka koltukta oturan S.D. isimli şahıs, aracın sağ koltuğunda oturan Hüseyin Hakan’ı silahla vurarak öldürdü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan araştırma sonucu, araç sürücüsünün A.Ç. olduğu tespit edilerek yakalandı. Şahsın, yaşanan tartışma sırasında Hüseyin Hakan’ın bıçak çektiğini ardından S.D.’nin silahla ateş ederek Hüseyin Hakan’ı öldürdüğünü beyan ettiği öğrenildi. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli S.D. suç aleti olduğu düşünülen tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerinde can veren şahsın cansız bedeni savcının inlemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayın duyulmasının ardından cinayetin işlendiği yere gelen vefat eden şahsın yakınları, sinir krizi geçirdi.

Kaynak: İHA