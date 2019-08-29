Alacak verecek kavgasında kan döküldü! Olay yerinde hayatını kaybetti Hatay'da iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Koyunoğlu Mahallesi'nde Çamlık piknik alanında Sabahattin Beyazgül ile G.G. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bıçaklanan Sabahattin Beyazgül olay yerinde hayatını kaybetti, yeğeni Ö.B. yaralandı. Bıçaklama olayına karışan G.G. jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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