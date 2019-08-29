0553 313 94 23

Alacak verecek kavgasında kan döküldü! Olay yerinde hayatını kaybetti

Hatay'da iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:06
Alacak verecek kavgasında kan döküldü! Olay yerinde hayatını kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Koyunoğlu Mahallesi'nde Çamlık piknik alanında Sabahattin Beyazgül ile G.G. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bıçaklanan Sabahattin Beyazgül olay yerinde hayatını kaybetti, yeğeni Ö.B. yaralandı.

Bıçaklama olayına karışan G.G. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:06
  1. Hatay'ın Samandağ ilçesi
  2. bıçaklı kavga
  3. Sabahattin Beyazgül
  4. jandarma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Bakan Metin Emiroğlu’ndan Başkan Gürkan’a ziyaret
    1. Eski Bakan Metin Emiroğlu’ndan Başkan..
    2. Mobile Legends Türkiye finalinin..
    3. Adil Rami: "Fenerbahçe’nin..
    4. Adıyaman Belediyesinden ‘Badem’ konulu..
    5. Kadınlara ve engellilere her dalda..
    6. Adıyaman’da, orman yangını korkuttu
    7. Fransa'dan Galatasaraylı Nzonzi'ye..
    8. Putin ile Merkel Suriye meselesini..
    9. KPSS 2019 B grubu alımları ne zaman?..
    10. Galatasaray, Kayserispor maçına hazır
    11. Erik reçeli nasıl yapılır? Erik reçeli..
    12. Mersin'den Kıbrıs'a kanoyla yolculuk..
    13. Emekli Tümgeneral gündemi sarsacak..
    14. Otomobil çarpan köpeğe veterinerden..
    15. Çarşamba’ya 3 boyutlu yaya geçidi
    16. Erzurum Türk Ocağı Başkanı Işık, Zafer..
    17. Hacılar’da muhtarlar toplantısı yapıldı
    18. Erdoğan'dan Şenler’in adının..
    19. Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 6..
    20. Narenciye ihracatında beklenti 900..
    21. Kanser sağlıklı komşu hücreleri kök..
    22. Didim’de oda üyelerine indirim müjdesi
    23. Gezici Oyun Evinde tiyatro ve palyaço..
    24. Arda Turan'ın menajerinden yalanlama!
    25. Tokat'taki trafik kazası
    26. FETÖ üyesi olduğu iddia edilen 7..
    27. CNR, Mersin’de 1,5 yılda 16 fuar..
    28. Öndeş, Demiryol-İş Genel Başkan..
    29. Şanlıurfa’da asfaltlama çalışmaları..
    30. Bakan Yardımcısı Kalaycı: “2023..
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı