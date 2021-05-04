Alabarda: Kılıçdaroğlu kendini çukura attı

Haliç Üniversitesi Öğretim üyesi ve stratejist Yusuf Alabarda katıldığı televizyon programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Solcu değiliz" sözünü ele aldı.

Alabarda'nın açıklamalarından satır başları:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, solcu olmadıklarını söylüyor. CHP'de yüzde 25'lik kemik bir kesim vardır ne yapsanız yapın CHP'yi terk etmezler. Bir parti taassubu varsa Türkiye'de en kemikleşmiş kitle CHP'dir. Kılıçdaroğlu'nun belediye otobüsünden bozkurt işareti yapması da hafızalardadır. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun içine düştüğü entellektüel sığlığı gösteriyor. Dünyada belli başlı sosyal demokrat hareketler var. Sağ ya da muhafazakar kesim diyebileceğimiz kesim de var. Obama döneminde siyahiler için bir sağlık sistemi geliştirildi. Trump gelince bunu iptal etti. Türkiye'de 40 yıllık bir özelleştirme var. Hem şeker fabrikalarını özelleştirmeye karşı çıkacaksın hem de ben sol değilim diyeceksin. Ben sol değilim demek aslında Kemal Kılıçdaroğlu açısından kendini çukura atmak demek.