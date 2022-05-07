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Gündem Alaattin Çakıcı'dan Ümit Özdağ açıklaması
Gündem

Alaattin Çakıcı'dan Ümit Özdağ açıklaması

Alaattin Çakıcı, gözünü ırkçılıkla karartan faşist Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığının kapısına dayanarak Bakan Süleyman Soylu'yu tehdit etmesiyle ilgili "Biri birine hakaret ettiyse savcılığa şikayet eder. Adliyenin yolu varken sokak kabadayısı gibi şov yapıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 10:08:00 -
Alaattin Çakıcı'dan Ümit Özdağ açıklaması

Alaattin Çakıcı, Zafer Partisi'nin faşist Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığının kapısına dayanarak Bakan Süleyman Soylu'yu tehdit etmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Çakıcı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Batı ve okyanus ötesinin Soros ile yakın teması olan bazı milletvekilleri bu zor süreçte çizmeyi aşmıştır. Biri birine hakaret ettiyse Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet eder. Ne yazık ki milliyetçi damardan beslenen, partisine ihanet edip ayrı parti kuran, profesörüm diyen, adliyenin yolu varken bir sokak kabadayısı gibi arkasına birilerine alarak İçişleri Bakanlığı önünde şov yapmak kaydıyla kendisine de yine MHP ve Ülkü Ocakları'nda yetişip bir hanımefendinin peşine takılıp yuvasını terk eden geçmişte de kardeş kadar yakın olduğum İyi Partili milletvekili MHP'ye veryansın etmektedir" ifadelerini kulladı.

"Soros'un borazanını çalmaktadırlar"

Açıklamasının devamında "Dünya şu an bir kaosun içindedir" diyen Çakıcı, "Akıllı bilim adamları, siyasetçiler ve milletvekilleri bu kaosta devletin yanında yer alması gerekirken gelecek seçimler için Soros'un, okyanus ötesinin ve Avrupa Birliği'nin borazanını çalmaktadırlar" ifadelerini kullandı.

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