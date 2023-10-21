Ala: Kardeşlerimiz zulüm altında

Ala yaptığı konuşmada, "Gazze’de kardeşlerimiz büyük bir zulüm altında. Oradaki o zulme son verilmesi için, bütün insanlığa çağrıda bulunmak üzere Cumhurbaşkanımız liderler diplomasisini yürütüyor. Cumhurbaşkanımız, 20’ye yakın devlet adamıyla, ülkeyle görüştü. Bugünde Mısır sınır kapısı birkaç saatliğine de olsa açıldı ve oraya insani yardım tırları girmeye başladı” dedi.

“Bizim gibi geçmişi olan bir milletin bu kadar zulmü anlaması mümkün değil” diyen Ala, "Ülkeler, ordular savaşabilir. İnsanlığa ve kendisine saygısı olan bir ordu hastaneyi nasıl vurur? Bunu biz anlayamayız. Bu kadar alçak bir bombardımanı anlamak mümkün değil. Çocukların, mazlumların şehit edilmesi olacak iş değil. Bunu yapana devlet denir mi? Devlet kuralsız olur mu? Kural yoksa devlet olur mu? Biz onun için bütün dünyaya bunu anlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Çocukların kanıyla karılmış bir harç üzerine, bir temel üzerine inşaa edilen devletten hayır çıkmaz" diyen AK Parti Genel Başkanvekili Ala, "İsrail kendi karanlığını, kendi zindanını oluşturuyor. Bunu görmek lazım. Siz böyle zulümle bir toplumu, bir milleti yok edebilir misiniz? Ancak kendinizi yok edersiniz. Kendi geleceğinizi yok edersiniz. Bunu halen öğrenememişler. Bizler de bunu hep birlikte, dünyayla birlikte öğreteceğiz” şeklinde konuştu.

Terörle mücadele için tezkere geçirdiklerini belirten Ala, “Birçok vatandaşımızın telefonuna CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bir takım mesajlar atmış. 2016 yılında 2017 yılında destek verdiğin teskereyle aynı teskere bu. O zaman terörle mücadeleye destek olmak için destek veriyoruz dedin. Bu teskereyle o teskere aynı. Süresi bittiği için uzatılıyor. Bu nasıl bir yanıltmadır. Dilim varmıyor yalan demeye. Ama yalan bu. Ülkenin muhalefetine de yakışmaz bu” dedi.

Ala ayrıca, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde yeniden aday olacak muhtarlara başarılar diledi.

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