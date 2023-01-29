Al sana ‘tarafız' dediğin hukukçular! Karamollaoğlu’na ders gibi yazı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5'te Gündem Türkiye propgramına katıldı.

Altılı masanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını tanımama kararı almasına ilişkin konuşan Karamollaoğlu, ağızları açık bırakan ifadeler kullandı.

Karamollaoğlu, tarafsız hukukçuların, Erdoğan'ın aday olamayacağını söylediklerini savundu. Erdoğan'ın adaylığı konusunda hakimlere de seslenen Saadet Partisi lideri, "Ben o makama gelen hâkimlerin, haksızlık karşısında tavırlarını net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Altılı masaya Erdoğan'ın aday olamayacağı fikrini veren sözde bağımsız hukukçu, Sabih Kanadoğlu ve Ömer Faruk Eminağaolu gibi CHP tandanslı isimler idi.

Karamollağlu'nun, "Tarafsız hukukçular Erdoğan’ın seçimde aday olamayacağını söylüyor’ şeklindeki ifadeleri ağızları açık bıraktı. Karamollaoğlu'nun tarafsız dediği CHP tandanslı Kanadoğlu ve Eminağaolu gibi isimler, "Erbakan da aday olamaz" diyordu! 2007 senesinde "Erdoğan da, Abdullah Gül de aday olamaz" diyorlardı.

Sözde tarafsız hukukçuları savunan Karamollaoğlu'nun Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun birkaç gün önce kaleme aldığı "Onlar, ne zaman “aday olabilir” dedi ki?" başlıklı yazıdan çıkaracağı dersler var.

İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı

Biz altılı masa toplantısında, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının isminin açıklanmasını beklerken, onlar karşı masadaki adaya itiraz ile sahneye çıktılar..

Kendiniz aday belirleyemiyorsunuz..

Bari başkalarına karışmayın..

Yok, kendileri aday çıkaramadıkları gibi, Cumhur İttifakı’nın adayına da kılçıklık ediyorlar..

“Siz de aday göstermeyin, böyle böyle gidelim” demeye getiriyorlar..

İki sene öncesinde, bir yandan "erken seçim" isterken, bir yandan da aday belirlemekten kaçınmalarını, şöyle izah ettiler:

“Adayımızı açıklarsak, paçavrasını çıkarırlar..”

Sonraki dönemde, “2022 sonbaharında baskın seçim bekliyoruz” dediler..

“Ben Tayyip Erdoğan’ın yanında yıllarca çalıştım, göreceksiniz” diye de ekledi, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu..

Sonbahar geçti..

Baskın seçim falan olmadı..

Şimdi başka mavallarla karşımıza çıkıyor, “Biz kendisini çok iyi tanırız” diyen, nankörlükle meşhur eski yol arkadaşları..

“Sen bir hiç idin. Ben seni Cumhurbaşkanı seçtirdim” diyecek kadar akıldan uzaklaşanlar, “Ben Anadolu’ya bir çıkayım. Yüz binler arkama dökülür” diyen ego kralları, şimdi “Tayyip Erdoğan aday olamaz” ile seçim kazanmayı düşlüyorlar..

Oysa, “Tayyip Erdoğan”ın şahsında.

Bu milletin destek verdiği nice insanlar için, hep aynı terane okunmuştur..

1970’li yılların başında, Milli Nizam Partisi kapatılırken, Necmeddin Erbakan hocaya, “Artık aday olamazsın” denilmemiş miydi?