Al sana sessiz istila! Ahmet’ler Solomon, Mehmet'ler Leon, Ayşe'ler Lora oldu
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Sessiz istila: Ahmet’ler, Mehmet’ler; Solomon, Leon.. Ayşe’ler nasıl Lora oldu?" başlıklı yazısı...
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, başını Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın çektiği mülteci düşmanı ırkçı muhaliflere, Türkiye’deki gerçek istilayı anlatarak tepki gösterdi.
Karahasanoğlu’nun bugünkü yazısı şu şekilde:
Ümit Özdağ canı yanmış bir milliyetçi edası ile bağırıyor, çağırıyor..
Meral Akşener ülkesinin geleceğini düşünen bir Asena edası ile, “2053 yılında, Türkiye’de 35 milyon Suriyeli olacak” uyarısı(!) yapıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu Suriyelilerden şikayetini “İktidara gelince yollayacağız” diyerek ifade ediyor..
Ama bakıyorum misafir ettiğimiz Suriyelilere..
Ahmet, Mehmet, Mustafa dolu..
Ayşe, Fatma, Sümeyye dolu..
Çanakkale Şehitliği’ne bakıyorum..
M. Dibban oğlu Kasım..
Y. Murat oğlu Mehmet..
Mehmet oğlu Mehmet..
Ali Paşa oğlu Mehmet..
M. Beşir oğlu Mehmet..
Hepsi İdlib’den gelmiş, Çanakkale için şehit olmuş din kardeşlerimiz..
Sonra..