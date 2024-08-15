Al Nassr finalde Al Hilal'e rakip oldu
Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final maçında Al Nassr, Al Taawon'u 2-0 yenerek finalde jorge Jesus'lu Al Hilal'in rakibi oldu.
Suudi Arabistan Süper Kupa yarı final maçında Al Nassr, Al Taawon ile karşı karşıya geldi. Al Nassr, karşılaşmayı 2-0 kazandı ve finale yükseldi.
SKORU RONALDO BELİRLEDİ
Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Ayman Yahya ve 57. dakikada Cristiano Ronaldo attı.
Al Nassr'da Hırvat orta saha oyuncusu Marcelo Brozovic, 90. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Süper Kupa finalinde Al Nassr, Jorge jesus'un çalıştırdığı Al Hilal ile karşı karşıya gelecek.
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