Al Kılıçdaroğlu'nu, vur İmamoğlu'na! ‘Alavere, dalavere.. Kürt Memet nöbete’

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'de Genel Başkanlığı tartışılan Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:

Yanlış anlamaya sebebiyet verilmemesi için, atasözümüzden uyarladığım başlıktan kastımın ne olduğunu, tam olarak ifade edeyim.. Kastım, "Al birini, vur ötekine" atasözümüz gereği, "Al Kemal Kılıçdaroğlu'nu, vur Ekrem İmamoğlu'na" demekten başka bir şey değil..

"İkisi de aynı" demek istiyorum.

"Birbirlerinden farkları yok" demek istiyorum..

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Niçin bu tespiti yapıyorum, onu da somutlaştırayım..

Önce Ekrem İmamoğlu'nun, Akit Medya Grubu şahsında, basına bakış açısını aktarayım..

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