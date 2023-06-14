  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Al Kılıçdaroğlu'nu, vur İmamoğlu'na! ‘Alavere, dalavere.. Kürt Memet nöbete’
Siyaset

Al Kılıçdaroğlu'nu, vur İmamoğlu'na! ‘Alavere, dalavere.. Kürt Memet nöbete’

Yeniakit Publisher
2023-06-14 10:43:00 -
Al Kılıçdaroğlu'nu, vur İmamoğlu'na! ‘Alavere, dalavere.. Kürt Memet nöbete’

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Al Kılıçdaroğlu'nu, vur İmamoğlu'na!" başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'de Genel Başkanlığı tartışılan Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:

Yanlış anlamaya sebebiyet verilmemesi için, atasözümüzden uyarladığım başlıktan kastımın ne olduğunu, tam olarak ifade edeyim.. Kastım, "Al birini, vur ötekine" atasözümüz gereği, "Al Kemal Kılıçdaroğlu'nu, vur Ekrem İmamoğlu'na" demekten başka bir şey değil..

"İkisi de aynı" demek istiyorum.

"Birbirlerinden farkları yok" demek istiyorum..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Niçin bu tespiti yapıyorum, onu da somutlaştırayım..

Önce Ekrem İmamoğlu'nun, Akit Medya Grubu şahsında, basına bakış açısını aktarayım..

...YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

TEK ADAM KK YA GORE DEGISIM : degisim sart BEN HARIC HEPINIZI DEGISTIRECEGIM:))

.......
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23