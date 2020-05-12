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Al İsmail, hadi vur yerden yere!

Halk TV'de bir programda başörtüsü üzerinden atıp tutan İsmail Saymaz'a cevap vatandaştan geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 01:16:00 -

 yeniakit.com.tr 

Ekran karşısında ahkam kesen İsmail Saymaz, "Daha önce çözüme bağlanan başörtüsü konusunda sanki bir problem varmış gibi 'başörtülülere hakaret edenler'... Kim etmiş? Gösterin! Beraber (o-) onları yerden yere vuralım! Kim yapmış bunu?" ifadelerinde bulunmuştu.

Vatandaşlar, geçtiğimiz günlerde yine Halk TV'de başörtüsüne dil uzatan Çağdaş Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Gülseven Yaşer ve Ayşenur Arslan'ı gösterdi. 

Bir sosyal medya kullanıcısı "Al İsmail, hadi vur yerden yere!" çağrısında bulundu.

Başörtüsüne dil uzatmıştı

Başörtünün ve sakalın İslamiyet'le örtüşmediğini iddia ederek dil uzatan Yaşer, "Arap kültürüyle bütün kızlarımızı Arap kadınlarına benzettirdiler. Esasında dinden gelen herhangi bir uygulama bizim gerçek aydın bilginlerimiz tarafından söylendi. Böyle bir örtünme yok şeyde. Ama Arap geleneğinde var." ifadellerini kullanmıştı.

Dut yemiş bülbül gibi...

Ekran karşısında atıp tutmayı seven İsmail Saymaz'ın bu sözlere yönelik dut yemiş bülbül gibi kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.

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