Al gülüm ver gülüm! TV 5’te Karamollaoğlu'na sorulamayan soru

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5 ekranlarında yayınlanan Gündem Türkiye programında gazeteci Mustafa Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

Türkiye gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, İYİ Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 6'lı masanın son toplantısına ilişkin detayları aktardı.

Seçim tarihi belli oldu yine de aday çıkaramadılar

Adaylık konusunda sık sık sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ve açıklamalarıyla birbirlerine aba altından sopa göstererek uyarılarda bulunan 6'lı masa son toplantıda da aday çıkaramadı. 6 parti de, aday sorulduğunda seçim tarihinin belli olması durumunda 2 gün içinde isim açıklayacaklarını belirtirken, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere az bir zaman kala hala ortak adayda anlaşamadılar.

TV5'te konuşan Karamollaoğlu da cumhurbaşkanı adayının seçim kararının alınmasının ardından ilk kez masanın gündemine geldiğini ve hala isim üzerine konuşulmadığını belirtti.

"İsim konuşulmadı, şubat ayında belli olacak"

Ortak adaya ilişkin açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, “Seçilebilecek, toplumun teveccühünü kazanacak ve altı partinin de desteklediği bir cumhurbaşkanı adayının önümüzdeki haftalarda kesinleştirilmesi icap ediliyor. İsim üzerine konuşulmadı. Sadece artık belirleme zamanı geldiğini ve önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanı adayını belirlememiz gerektiğini konuştuk. Şubat ayı içerisinde bu konu muhakkak netleşecek. İster istemez gönlümüzden bir şeyler geçebilir ama bu adayın mutlaka toplumda bir karşılığının bulunması ve seçilebilir olması icap eder. En önemli özellik o yoksa bir aday gösterdik ama bu aday zaten seçilemez gibi bir havaya girersek bu doğru bir tespit olmamış olur” ifadelerini kullandı.

TV5 Karamollaoğlu'na soramadı!

Karamollaoğlu seçim tarihinin belli olması durumunda cumhurbaşkanı adaylarını 2 gün içinde açıklayacaklarını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihini iki hafta önceki grup toplantısında 14 Mayıs 2023 olarak ilan etti. Karamollaoğlu'nun adayın şubatta açıklanacağını söylemesine karşın TV5; SP liderine adayı neden 2 gün içinde açıklayamadıklarını soramadı.