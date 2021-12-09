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Dünya Al gülüm ver gülüm! Mossad eski başkanının kızına kıyak
Dünya

Al gülüm ver gülüm! Mossad eski başkanının kızına kıyak

İsrail ulusal istihbarat teşkilatı Mossad’ın eski başkanı Yossi Cohen'in kızının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından yönetilen Grup 42 şirketinde işe alındığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 23:35:00 -
Al gülüm ver gülüm! Mossad eski başkanının kızına kıyak

Münübe Yılmaz

İsrail ulusal istihbarat teşkilatı Mossad’ın eski başkanı Yossi Cohen'in kızının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından yönetilen Grup 42 şirketinde işe alındığı ortaya çıktı. Cohen’in, kızının üst düzey bir BAE yetkilisiyle bağlantılı söz konusu şirkette iş bulmasına yardım ederken, Mossad başkanlığı görevinde olduğu belirtildi. 

Normalleşme anlaşmasından sonra İsrail’de şube açtılar

İsrail televizyonu Kanal 12’de yayınlanan habere göre, Yossi Cohen'in kızı Achinoam Cohen Ganonyan’ın çalıştığı şirketin sahipleri normalleşme anlaşmasından sonra geçen yıl İsrail'de bir şube açtı. Ganonyan da babasının Mossad şefi olarak görev süresi sona ermeden bu yılın başlarında Grup 42 için ofis müdürü olarak çalışmaya başladı. Grup 42'nin başkanlığını BAE'nin ulusal güvenlik danışmanı ve kraliyet ailesinin bir üyesi olan Şeyh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan’ın yaptığı öğrenilirken, Abu Dabi merkezli şirketin, yapay zeka ve bulut bilişim konusunda faaliyet yürüttüğü ifade edildi.

Cohen iddiaları yalanladı

Haberler hakkında yorum yapan Cohen ise “Kızım mart ayında, görev süremin sonunda ve İbrahim Anlaşmalarının imzalanmasından aylar sonra işe başladı” diyerek iddiaların tamamen yalan olduğunu ileri sürdü.

Adı hep şaibelerle anıldı

Bilindiği gibi, Grup 42, geçtiğimiz temmuz ayında Rafael Advanced Defence Systems ve İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii ile COVID-19 mücadelesine yardımcı olacak teknoloji araştırma ve geliştirme konusunda işbirliği yapmak üzere bir anlaşma imzalamıştı. İsrail gazetesi Haaretz ise mayıs ayında Cohen’in, kızının düğünü için Avustralyalı milyarder işadamı James Packer'dan nakit hediye aldığını yazmıştı.

 

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