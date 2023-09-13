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Siyaset Al gülüm ver gülüm! İmamoğlu aday gösterilince R'ye taktı
Siyaset

Al gülüm ver gülüm! İmamoğlu aday gösterilince R'ye taktı

Yeniakit Publisher
2023-09-13 18:34:00 -
Al gülüm ver gülüm! İmamoğlu aday gösterilince R'ye taktı

Seçim hezimetinin ardından CHP'de kazan kaldıranların başını çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kendisini yerel seçimlerde yeniden aday göstermesinin ardından 'genel başkanlık' yarışını bir çırpıda silerek, “Genel Başkanımızın destek vermesi ve ‘adayımızdır' demesi sevindiricidir.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesinde İBB Başkanlığından vazgeçti. Önce Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesi için çalışmalar yaptı. İBB'nin tüm kaynaklarını 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri için harcayan İBB Başkanı umduğunu bulamayınca Cumhurbaşkanı Yardımcılığı adaylığı için vakit harcadı. Ancak seçimlerde muhalefetin aldığı ağır hezimet sonrası 29 Mayıs sabahı 'değişim' çağrısı yaparak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağı açtı.

Cumhurbaşkanı adaylık hayali suya düşünce İBB'ye geri döndü

Seçimlerden sonra yaklaşan kurultayda CHP Genel Başkanı olmak için hazırlık yapan İmamoğlu, kendisine destek veren CHP'li milletvekilleriyle gizli zoom toplantısı yaparken yakalandı. Toplantının ifşa olmasından sonra bir kez daha çark eden İmamoğlu 15 Ağustos'ta Haliç Kongre Merkezi'nde gündeme ilişkin düzenlediği basın toplantısında 'İstanbul için yola çıkıyorum' açıklamasını yaptı.

 Kendisine yakın isimleri seçtirmek istedi

Giriştiği tüm kariyer planlamalarında başarısız olan İmamoğlu yüzünü bir kez daha mecburen İBB Başkan adaylığına çevirdi. Ancak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na açtığı isyan bayrağını da CHP'deki kurultay tarihine kadar yürütmeye devam etti. Öncelikli olarak kendisini destekleyen delegeleri ve ilçe başkanlarını İstanbul'da seçtirmeye çalıştı. Ancak bir kez daha Kılıçdaroğlu'na karşı mağlup oldu.

Programlardan haberdar edilmedi

CHP'nin 100. Yılı kutlamalarında da CHP Genel Merkezi'yle farklı etkinlikler yapan ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'yla da aynı karede olmamaya gayret eden İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun arasındaki kavga CHP Genel Başkanının İstanbul'daki etkinlere gelmesiyle bir kez daha ayan oldu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu etkinlikler kapsamında kaleme aldığı makalede açıkça eleştiren İmamoğlu bir kez daha kariyer yolculuğundan çark ederek Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.
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'Genel başkanımızın desteği değerlidir'

Ekrem İmamoğlu bugün İETT Edirnekapı Garajı'nda Elektrikli Otobüs tanıtım toplantısına katıldı. İmamoğlu, tanıtım toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığıyla ilgili açıklamasının sorulması üzerine İmamoğlu, "Bizim yerel seçim çalışmamız hiç bitmedi. Bugün de bir yerel çalışmanın aslında seçim çalışmanın içerisindeyiz. Her açılışımız, her hizmetimiz bir seçim bittiği an itibarıyla başlar. Bir sonraki seçime kadar o yerel seçim çalışması devam ediyor. Hiç hız kesmedik. Seçim gününe kadar da hız kesmeyeceğiz. Elbette ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir evladı olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yolculuğunda yola çıkıyorum. 'Bu yolculukta varım' demekle fikrimi, niyetimi açıklamıştım. Ben tabii bu söylediğim kelimeden daha fazlasını kuramam. Partimizin, tüzüğümüzün gerekleri var. Bu yolculuğuma tabii ki sayın genel başkanımızın bir destek vermesi ve 'Adayımızdır' demesi sevindiricidir. Benim için değerli bir kanaattir, değerli bir tariftir. Bundan sonrası tabii ki partimizin kurullarının alacağı, netleşecek kararların verileceği makamlardır" dedi.

"Diyaloğumu hiç kesmedim" 

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'un programlarından haberdar edilmediğiniz, davet edilmediğiniz söylenmişti" şeklindeki soru üzerine İmamoğlu, "Yani bu sorunun muhatabı değilim. Daha önce bir gazeteye vermiş olduğum beyan dışında ilave bir beyanım bugün olmayacak" cevabını verdi.

İmamoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştünüz mü?" sorusuna ise "Telefonda yani görüşüyorum, her zaman görüşüyorum. Hangi konuda kafamda bir soru işareti var ise ya da öğrenmesini istediğim bir husus var ise sayın genel başkanımızla, 28 Mayıs itibariyle 29 Mayıs'tan beri bugüne kadar her konuda ama yüz yüze ama telefonla bazen yazışarak diyaloğumu hiç kesmedim" diye konuştu.

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