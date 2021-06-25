Al birini vur ötekine! Ne yüzleri kızarıyor ne de özür diliyorlar

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP yandaşı Fatih Portakal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, “Haziran sonuna dek 18 yaş altının da aşılanacağı” yönündeki açıklaması sonrası rezil paylaşımlar yapmıştı. Bakan Koca ile aklınca dalga geçen Fatih Portakal, “İnanmıyorum” demiş ve gülme emojileri koymuştu. Kaftancıoğlu ise, “Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca yüzü kızarmayacak nasıl olsa. Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçekleri perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağrıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan” demişti.

Bir diğer CHP yandaşı Fatih Altaylı ise, Bakan Koca’yı eleştirerek yoğun bakımların dolduğunu ve sağlık sisteminin kilitlendiğini iddia etmişti.

Türkiye’de günlük vaka sayısı 60 binleri geçtiğinde dahi yoğun bakım üniteleri dolmadı. Ayrıca sağlık sistemin en ufak çökme yaşanmadı. Tüm bunlarla birlikte, dün itibariyle 18 yaş üzeri de aşılanmaya başlandı. Böylece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verdiği sözü tuttu.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, CHP’lilerin mide bulandıran tavırları masaya yatırıldı.

Esas CHP’lilerin yüzlerinin kızarmadığını söyleyen Ali İhsan Karahasanoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Ben de şimdi Kaftancıoğlu’na diyorum; değer mi Kaftancıoğlu, rezil rüsva oldun. Bugün itibariyle 18 yaş üstüne aşı olma imkanı sunuldu. Fahrettin Koca'ya, ‘Yapamazsın, yalan söylüyorsun, utan’ diyen Kaftancıoğlu'nun son cümlesinde ne diyor, ‘mesleğinden utanmıyorsa kendinden utanır insan.' Bak Koca söylediğini tuttu. Sen kendinden utan.”