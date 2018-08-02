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Al birini vur ötekine! Hepsini Şarlatan Adnan'a bağladı

Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar akıl almaz açıklamalarda bulundu. Kanlı ay tutulmasının Oktar'ın tutuklanmasından kaynaklı olduğunu belirten Kenan Oktar, dünya genelinde felaketler yaşanacağını söyledi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 17:31
Al birini vur ötekine! Hepsini Şarlatan Adnan'a bağladı

Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın tutuklanmasının ardından kardeşi Kenan Oktar, kanal kanal gezerek Oktar'ın propagandasını yapmaya başladı.

"FELAKETLER GELMEYE BAŞLAYACAK"

Canlı yayın programına bağlanan Kenan Oktar, pes dedirten açıklamalarda bulundu. Kanlı ay tutulmasının Adnan Oktar'ın tutuklanmasından kaynaklı olduğunu söyleyen Oktar, "Bir kaç gün önce kanlı ay tutulması oldu. Bundan sonraki zamanlarda bütün dünya çapında muazzam bazı felaketler gelmeye başlayacak. 1999'da Adnan Oktar ve arkadaşları tutuklandığında, tam hapse konacakken İstanbul'da korkunç bir deprem oldu. Bunun hiç farkına vardınız mı? Dünya çapında bazı felaketler olacak, bunu hocamız da söylüyor" dedi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 17:31
  1. İstanbul
  2. Adnan Oktar
  3. Kenan Oktar

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  • SeyfullahSeyfullah14 dk önce
    Tabi tabi Gökten kemikte yağacak
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