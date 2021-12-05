Al Arabiya: ABD üssü vuruldu
Al Arabiya televizyonu, Suriye'de Tanf yakınlarında bulunan, ABD ve koalisyon güçlerine ait askeri üssün vurulduğunu açıkladı.
Al Arabiya'nın haberine göre, Irak sınırı yakınındaki Humus vilayetine bağlı Tanf kentindeki üssün bulunduğu bölgeye birkaç atış yapıldı.
Suriye televizyonları, üssün içinde birkaç patlama sesi duyulduğunu belirtti.
Olay sonucunda ölü ve yaralı, maddi hasar olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.
Ekim sonunda Tanf üssüne füze saldırısı düzenlenmiş ve üs, İHA'larla hedef alınmıştı. ABD tarafından doğrulanan saldırılar sonucunda sadece maddi hasar oluştuğu açıklanmıştı.