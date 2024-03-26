  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’nden seçimlere saatler kala flaş “AK Parti” açıklaması! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular

Gazze hakkında konuşan Erdoğan: Şimdi pes edemeyiz!

Özgür Özel’i ter basacak! “Atatürk’ün koltuğu parayla satıldı”

Ahmet Hakan’dan olay Hakan Fidan yazısı! Kapak öyle olmaz, böyle olur! Hadi buyrun bakalım

Film gibi yayınlandı! İETT otobüslerinde ‘para kuleleri’ sineması

TOGG'a yerli rakip! 699 bin liradan satacaklar, tarih bile verdiler

Konuştukça daha da batıyor! "Öcalan hain değildi" diyen CHP’liden yeni pişkinlik!

Türkiye’ye giriş yapan o isim yakalandı: PKK’dan, seçimler için alçak plan

Disipline sevk edilen Abdurrahman Akyüz’den uyarı: ‘Yeniden Refah adayını çekmezse…’

‘Mal varlığı’ tartışmasında yeni perde! Altınok’tan Yavaş’a hodri meydan
Gündem Al Amal Hastanesi siyonist saldırılardan sonra hizmet dışı kaldı!
Gündem

Al Amal Hastanesi siyonist saldırılardan sonra hizmet dışı kaldı!

Yeniakit Publisher
2024-03-26 19:12:00 - 2024-03-26 19:34:40
Al Amal Hastanesi siyonist saldırılardan sonra hizmet dışı kaldı!

Siyonist İsrail'in Gazze şeridindeki Al Amal Hastanesi'ne saldırıları sonucunda hastane hizmet dışı kaldı.

Açıklamayı Filistin Kızılayı yaptı.

Yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Al-Amal Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarını ve yaralıları zorla tahliye ettiği ve hastanenin girişlerini kapattığı, hastanenin hizmet dışı kaldığı bildirildi.

40 günden beri kuşatma altındaydı!

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki hastaneleri hedef almaya devam ediyor. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus'taki kentindeki Al-Amal Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarını ve yaralıları zorla tahliye ettiği ve hastanenin girişlerinin kapatılması sonucu hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Uluslararası toplumun hastane için gerekli korumayı sağlayamadığı vurgulanan açıklamada, hastanenin 40 günden fazla bir süredir kuşatma altında olduğu ve bu sürede birkaç kez saldırıya uğradığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail güçlerinin dün Al-Amal Hastanesi'ne düzenlediğini saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son dakika! Gazze'de ateşkes kararı
Son dakika! Gazze'de ateşkes kararı

Gündem

Son dakika! Gazze'de ateşkes kararı

Türkiye'den BM'nin Gazze kararına ilişkin ilk açıklama
Türkiye'den BM'nin Gazze kararına ilişkin ilk açıklama

Gündem

Türkiye'den BM'nin Gazze kararına ilişkin ilk açıklama

AK Parti'den BMGK'nın 'Gazze'de ateşkes' kararına ilişkin mesaj! 'Yoğun diplomasinin sonucudur'
AK Parti'den BMGK'nın 'Gazze'de ateşkes' kararına ilişkin mesaj! 'Yoğun diplomasinin sonucudur'

Gündem

AK Parti'den BMGK'nın 'Gazze'de ateşkes' kararına ilişkin mesaj! 'Yoğun diplomasinin sonucudur'

Ürdün halkının dünyaya örnek olan Gazze çabası!
Ürdün halkının dünyaya örnek olan Gazze çabası!

Dünya

Ürdün halkının dünyaya örnek olan Gazze çabası!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23