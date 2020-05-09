Akyurt ilçe oluşunun 30. yılını kutluyor

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurt’un ilçe oluşunun 30. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Ayık, mesajında, "Bugün bulunduğumuz noktada Akyurt, Ankara’nın kuzeyinde, önemli bir kavşak noktasıdır. Gelişen sanayisi, artan nüfusu ve gönlü her zaman güzel olan insanlarıyla geleceğe daha güzel çalışmalarla yürüyecektir” ifadelerini kullandı.

Çubuk’un bir beldesi iken Kalecik’e ve Çubuk’a bağlı köylerin dahil edilmesi ile ilçe statüsü kazanan Akyurt, ilçe oluşunun 30. yıl dönümünü kutluyor. Akyurt için özel bir anlam ifade eden bu gün nedeniyle Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık bir mesaj yayımladı.

Yayınladığı mesaj ile bugüne kadar görev yapmış olan belediye başkanlarına da emekleri için teşekkür eden Ayık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Akyurt’un coğrafyası geçmişten bugüne önemini kaybetmemiş, daha da önemli hale gelmiştir. 1971 yılında kurulan Belediyemiz ile önemli bir adım atılmış, 1990 yılında ilçe statüsü kazanarak gelişimin sinyali verilmiştir. Bugün bulunduğumuz noktada Akyurt, Ankara’nın kuzeyinde, önemli bir kavşak noktasıdır. Gelişen sanayisi, artan nüfusu ve gönlü her zaman güzel olan insanlarıyla geleceğe daha güzel çalışmalarla yürüyecektir. Belediyemizin kurulduğu günden bugüne, Akyurt için zaman ve emek harcamış, ilçemizi bir adım daha ileri götürmek için çaba sarf etmiş Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyor, içlerinden ahirete irtihal edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana Akyurt’un adını daha yukarılara taşımak ve insanımızın daha güzel hizmetlerle buluşması için çalıştık. Bütün gayemiz, ilçemizi çok daha güzel bir geleceğe taşımaktır. Üzerinde çalıştığımız güzel projelerle bunu da başaracağımıza inanıyorum. Akyurt’un ilçe oluşunun 30’uncu yılını kutluyorum.”