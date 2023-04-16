Akyazı'da çıt çıkmadı... Kapanış maçında gol yok!
Süper Lig’in 29. haftasının kapanış maçında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Beşiktaş ile golsüz berabere kalarak puanları paylaştı.
Süper Lig’in 29. haftasının kapanış maçında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Beşiktaş ile golsüz berabere kalarak puanları paylaştı.
11. dakikada Gedson’un pasında sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’da kaldı.
16. dakikada Bakasetas’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Gomez’in kafa şutu sonrası top az farkla yandan auta çıktı.
Daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda her iki takımda etkili gol pozisyonu üretemedi.
Takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.
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50. dakikada Redmond’un pasıyla topla buluşan Ghezzal’ın sert şutu savunmadan kornere çıktı.
51. dakikada Maxim’in pasında kaptan Ghezzal’ın vuruşu kaleci Uğurcan’ın kucağında son buldu.
53. dakikada Masuaku’nun sert ortasında Siopis araya girerek tehlikeyi büyümeden önledi.
55. dakikada Siopis’in pasında topla buluşan Bakasetas’ın sert vuruşu savunmada Onur Bulut’tan dışarı çıktı.
56. dakikada Abdülkadir Ömür’ün sert ortasında Markovic’in vuruşu dışarı gitti.
57. dakikada Larssen’in hatası sonrası Masuaku’nun pasında Maxim’in dokunuşu savunmada Hüseyin Türkmen’den döndü.
63. dakikada Trezeguet’nin sert ortasında Gomez’den önce araya giren Saiss topu kornere çeldi.
64. dakikada Bakasetas’ın korner vuruşunda Denswill’in Mert’e müdahalesi sonrası hakem Volkan Bayarslan faul kararını verdi.
65. dakikada Masuaku’nun ceza yayı önünde kaptırdığı topu önünde bulan Abdülkadir Ömür’ün sert vuruşunu kaleci Mert güçlükle kontrol etti.
67. dakikada Gedson’un sert şutu kaleci Uğurcan’da son buldu.
70. dakikada orta saha yay üzerinde Siopis’in pasıyla buluşlan Bakasetas’ın sert vuruşu farklı şekilde dışarı gitti.
71. dakikada Abdülkadir Ömür’ün pasında Markovic’in sert vuruşunu Mert Günok güçlükle çeldi. 73. dakikada Eren Elmalı’nın ortasına iyi yükselen Abdülkadir Ömür’ün kafa vuruşu auta çıktı.
78. dakikada ceza yayı önünden Bakasetas’ın vuruşu farklı şekilde auta çıktı.
80. dakikada Muleka’nın pasında Aboubakar’ın vuruşu dışarı gitti.
81. dakikada Trabzonspor atağında Colley topu çizgiden çıkardı.
85. dakikada Denswill’in kafası auta çıktı. Müsabaka başladığı gibi golsüz sona erdi.