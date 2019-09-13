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Akyaka Belediye Başkanı Toptaş, pazar esnafıyla buluştu

Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, Pazar esnafıyla bir araya geldi.

13 Eylül 2019 Cuma 13:31
Akyaka Belediye Başkanı Toptaş, pazar esnafıyla buluştu

Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, Pazar esnafıyla bir araya geldi.


Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş,çalışmalarından arta kalan zamanlarla sık sık pazarcı esnaflarını ziyaret ederek hatırlarını soruyor, onlarla sohbet ediyor, talep ve isteklerini dinliyor. Başkan Toptaş, halkın mutluluğu ve esnafların memnuniyeti adına pazar yerinde zaman zaman incelemelerde bulunduğunu ve pazar yerinde gördüğü eksikliklerin kısa sürede çözümü için ilgili birimlerine talimat verdiğini belirtti.


Pazar esnafıyla bir süre sohbet eden Başkan Toptaş, daha sonra pazara gelen vatandaşlara satış yaptı. Vatandaşların sorunlarını dinledi. Pazarda incelemelerini tamamlayan Başkan Toptaş, daha sonra belediye binası geçti.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 13:31
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