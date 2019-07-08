AKUT'un Kurucu Başkanı Nasuh Mahruki istifa etti

Arama Kurtarma Teşkilatı (AKUT) Onursal Başkanı Ali Nasuh Mahruki bu görevinden istifa etti. Mahkuki istifasına gerekçe olarak kurum kültüründen uzaklaşılmasını gösterdi

Mahruki'nin istifa mektubunda şu ifadeler yer aldı:

2,5 yıla ulaşan bir süredir yaptığım ve yapılan tüm uyarılara rağmen, AKUT kurulduğundan beridir büyük bir titizlikle uyguladığımız AKUT kurum kültürü ve değerlerinden kabul edilemez şekilde uzaklaşmış olduğu için, beş temel değerimizden ikisi Dürüstlük ve Güvenirlik olduğu halde, AKUT içinde hepimize yalan söyleyenler ve aramızı bozanlar ısrarla korunduğu için, Disiplin Kurulu işini yapamaz hale getirildiği ve bir baskı unsuru olarak kullanıldığı için, AKUT artık kuruluş ilkelerinden ve etik değerlerinden uzaklaştığı için; AKUT derneği Onursal Başkanlığı'ndan istifa ediyorum.