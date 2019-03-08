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Akupunktur hayat veriyor

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Fiziksel Tıp ve RehabilitasyonMerkezi Sorumlusu Uzm.

08 Mart 2019 Cuma 15:45
Akupunktur hayat veriyor

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Fiziksel Tıp ve RehabilitasyonMerkezi Sorumlusu Uzm. Dr. Zeynep Hatice Kaymak, akupunktur tedavisinin çok önemli olduğunu söyledi.


Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi, bir çok alanda olduğu gibi fizik tedavi bölümündede hastalara hizmet vermeye devam ediyor. Bir çok hastaya şifa olan merkez, uzmankadrosu ile de tercih ediliyor.


Hastanenin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Uzm. Dr. Zeynep Hatice Kaymak, akupunktur tedavisinin yanında hastanede kupa-hacamat, ozon tedavisi, hipnoterapi, fitoterapi, proloterapi ve nöralterapi uygulamalarının da yapıldığını söyledi.


Akupunktur tedavisinin önemini işaret eden Kaymak, "Akupunktur, bir kişinin cildinden vücuda belirli noktalara, derinliklere ince iğnelerin sokulmasıyla oluşan bir tedavi yöntemi. Akupunkturun amacı vücudun her tarafına akan enerji dengesini harekete geçirmek ve dengelemektir" dedi.


Tedavinin, romatizmal hastalıklar, eklem kireçlenmeleri, migren, boyun fıtığı, belfıtığı, siyatik ağrıları, alerjik nezle, astım, ürtiker, stres, anksiyete, depresyon ve uykubozuklukları başta olmak üzere bir çok şeyi düzelttiğini ifade eden Kaymak, hastalaraen iyi imkanları sunduklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:45
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