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Yerel Akü hırsızı 150 saatlik kamera kaydının incelemesiyle yakalandı
Yerel

Akü hırsızı 150 saatlik kamera kaydının incelemesiyle yakalandı

Ankara'nın bir çok bölgesinde araçların akülerini çalan hırsız, 150 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 07:03:00 -
Akü hırsızı 150 saatlik kamera kaydının incelemesiyle yakalandı

Yenimahalle bölgesindeki OSTİM, Batıkent, Karşıyaka ile Keçiören'e bağlı Etlik semtlerinde kamyon, otomobil ve iş makinelerinin akülerini gece geç saatlerde çalan şüphelinin yakalanması için Yenimahalle Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Kısım Ekipleri harekete geçti.

Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki çok sayıda güvenlik kamerası görüntülerini inceleyemeye alan ekipler, 25 gün boyunca iz sürdü.

Yaklaşık 150 saatlik kamera kaydı görüntüsünü izleyen ekipleri, hırsızlık şüphelisinin Y.A olduğunu tespit etti. Evinde kıskıvrak yakalanan Y.A, suçunu itiraf ederek aküleri sakladığı yeri gösterdi.

Çalınan akülere sahiplerine teslim edilmek üzere el konulurken, Y.A polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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