Aktürkoğlu'nu Camp Nou'da takip ettiler

Galatasaray, Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken günün başarılı isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, bir başka İspanyol devinin radarındaydı.

Galatasaray, Camp Nou'dan 0-0'lık beraberlike dönerek Avrupa Ligi'nde çeyrek final yolunda umudunu İstanbul'a taşıdı.

Sarı-kırmızılı ekibin genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Camp Nou'da Barcelona'ya karşı performansıyla dikkat çekerken stadyumda Kerem'i izlemeye gelen başka bir İspanyol takımı daha vardı.

Kerem Aktürkoğlu'nu hangi takım takip etti?

AS gazetesinde maç öncesi yer alan haberde, La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid'in Kerem Aktürkoğlu'nu Barcelona karşısında izleyeceği vurgulanmıştı.

Atletico Madrid'in bir süredir Kerem Aktürkoğlu'nu takip ettiği ve bu maçta sportif direktör Andrea Berta'nın yardımcısı Gudi Pozo tarafından izleneceği aktarılmıştı. Gudi Pozo'nun hedefinde yalnızca Kerem Aktürkoğlu yoktu. İspanyol ekibi, oyuna sonradan giren Cicaldau'yu da gözlemledi.

Sport gazetesi ise Kerem Aktürkoğlu için yaptığı haberde, Atletico Madrid'in milli futbolcuyla ilgilendiğini vurguladı.

23 yaşındaki futbolcu bu sezon takımıyla şu ana kadar 41 resmi maçta süre aldı. Kerem bu maçlarda 9 gol atıp 7 asist kaydetti.

Ligde 27 maçta 6 gol ve 3 asistle oynayan Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 11 maçta 3 gol atıp 4 asist yaptı.