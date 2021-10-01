AKTS/krediyi sağlayamayanlar ek ders sınavına mı girecek? Üniversite ek ders sınavına kimler katılacak?

Üniversite ek ders sınavına kimler katılacak? Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamaya göre Covid-19 pandemisi göz önüne alınarak; azami süreler kapsamında alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış dersler için ek sınav hakkı tanındı. Tanınan haktan bu ilişiği kesilmiş öğrenciler de yararlanabilecek.

Başarısız sayılan dersler, çeşitli sebeplerle alınmamış dersler veya devam koşulunun sağlanmadığı dersler bakımından ilgili maddenin tanıdığı ek sınav hakları konusunda üniversitelerimizin farklı uygulamalar izledikleri anlaşılmıştır. Özellikle, ’hiç alınmayan dersler ile devam koşulunun sağlanmadığı derslerin başarısız ders olarak kabul edilip edilmeyeceği’ hususu tartışmalara yol açmıştır.

Üniversite ek ders sınavına kimler katılacak?

Covid-19 pandemisi koşulları da dikkate alınarak değerlendirilmiş ve azami süresini dolduran, hazırlık, ara sınıf, son sınıf öğrencileri ile mezuniyet için öngörülen not ortalamalarını, kazanılması gereken AKTS/krediyi sağlayamayan öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendi kapsamındaki ‘ek sınav haklarından yararlanabilmelerine karar verilmiştir’ Bu durumdaki öğrencilerden 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler de başvurmaları halinde söz konusu maddenin aynı imkanlarından yararlanabilecektir. Ancak ek sınav haklarının kullanılmasında uygulamalı derslerin kazanımlarının telafisi esas olacaktır.”

AKTS nedir?

AKTS'de bir akademik yıllık (iki dönem) eğitime 60 kredi, bir dönemlik (yarıyıl veya sömestre) eğitime ise 30 kredi verilir. 1 akademik yılda 3 dönem uygulaması bulunan kurumlarda, her bir dönem için 20 AKTS kredisi verilir. Öğrenciler, dört yıllık eğitim sonunda toplam 240 AKTS kredisi toplayarak mezun olur.