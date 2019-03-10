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Aktaş: Bursa için göreve hazırız

Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yerel seçim sürecinde, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

10 Mart 2019 Pazar 15:24
Aktaş: Bursa için göreve hazırız

Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yerel seçim sürecinde, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Hafta sonunu yoğun mesaiyle geçiren Aktaş, Gaziantepliler Derneği’ni ziyaret etti ve Konya Akşehirliler’in voleybol maçına katılarak vatandaşlara moral verdi.

 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a Bursa ziyaretinde eşlik etti, Ulucami çevresi ve Hanlar Bölgesi’nde esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Akşam saatlerinde de Yıldırım’da faaliyet sürdüren Gaziantepliler Derneği’ni ziyaret etti. Yoğun ilgiyle karşılanarak Gaziantep’e özgü lezzetler ikram edilen Başkan Aktaş’a, Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da eşlik etti.

 

Bursa’da 16 aydır sürdürdüğü Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine yeniden aday olmanın heyecanını yaşayan Başkan Aktaş, “Bu süreçte çok iyi çalıştım, Bursa’nın tüm konularını çok iyi biliyorum. Açıkladığımız tüm projelerimiz, sahada tespitleri ve ölçümleri yapılmış, yerleri de ilgili kurumlardan alınmış projelerdir. 5 yıllık süreçte, Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızdan aldığımız güçle, yapılacak projeler” diyerek güçlü hükümet güçlü belediyeler vurgusu yaptı. Aktaş, Bursa’da bugüne kadar yapılmış güzel çalışmaların olduğunu da ifade ederek, “Ancak Bursa’nın ihtiyaçları var, ulaşım ve trafik başta olmak üzere çeşitli problemler var. Bu bilgi birikimi, tecrübe ve dinamizm de bizde var. Bursa için göreve hazırız” dedi.

 

Akşehirlilere Aktaş morali

 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha sonra da Konya Akşehirliler’in Yunuseli Lütfü Banuşoğlu İlköğretim Okulu Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği voleybol maçına katıldı. Akşehirlilere moral olan Başkan Aktaş, spor sayesinde bir araya gelen Akşehirlileri tebrik ederek, “Mevlana’nın diyarından, Selçuklu’nun torunları olarak, evlatlarınızın geleceği için Bursa’ya geldiniz. Bursa’da Anadolu’nun her tarafından göçüp gelen insanlar var ve kentin sosyal hayatına renk ve güzellik katıyorlar. Bursa, renkli bir çiçek bahçesi gibi” dedi.

 

Başkan Aktaş, Bursa’nın tüm bölgelerindeki problemleri bildiğini söyleyerek, “Bunların hepsini yapacak cesaretim de heyecanım da var. Evliyalar ve padişahlar şehri Bursa’ya değer sağlamak ve hayır duası almaktan baksa hesabım yok” diye konuştu.

 

‘Akşehir sizinle gurur duyuyor’ tezahüratları eşliğinde, coşkuyla ve alkışlarla karşılanan Başkan Aktaş, voleyboldaki yeteneklerini de sergiledi. Akşehirliler kendilerine moral veren Başkan Aktaş’a Nasreddin Hoca plaketi takdim etti.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 15:24
  1. Konya
  2. Gaziantep
  3. Bursa
  4. sergi

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