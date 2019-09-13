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Aktarlar eczacılara cevap verdi

Geçtiğimiz günlerde eczacıların aktarların bitkisel ürün satmaması konusunda açıklama yapmasına aktarlardan cevap geldi.

13 Eylül 2019 Cuma 10:29
Aktarlar eczacılara cevap verdi

Geçtiğimiz günlerde eczacıların aktarların bitkisel ürün satmaması konusunda açıklama yapmasına aktarlardan cevap geldi.


Antalya’da eczacılar ve doktorlar, aktarlarda satılan şifalı bitkisel ürünlerin eğitimi olmayan kişiler tarafından denetime tabi olmaksızın satılmasının halk sağlığını olumsuz yönde etkilediği açıklamasını yapmıştı. Eczacıların yaptığı bu açıklamaya Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyon Genel Başkanı Halit Özdemir’den cevap geldi. Bitkisel ürünlerin eczanede değil aktarda satılması gerektiğini ifade eden Özdemir, "Geçtiğimiz günlerde eczacılar aktarlardan bitkisel ürünler alınmaması gerektiği yönünde açıklama yapmışlar, ben de buradan Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkanı olarak halkımıza şunu söylemek istiyorum. Bitkisel ürünler aktarlardan alınır. Eczanelerden asla bitkisel ürün almayın. Bunun sebebi şudur; bir bitkisel ürünün ne işe yaradığını bilebilirsiniz, bunu internete girseniz orada da bulabilirsiniz. Ancak bir bitkinin kalitesini bilemezsiniz. Aktarlar yıllardır bu işi yaptıkları için hem malların kalitesini, hem de üretim zamanlarını, taze ve bayat olup olmadıklarını çok iyi bilirler. Bir zerdeçalın ve zencefilin kalitesini eczacı bilemez. Aktarlardan sezonunda çıkan taze ürünleri rahatlıkla bulabilirsiniz. Ben bal satan eczane görüyorum, bu olacak bir şey değil. Eczaneler ne isterlerse satacak bir hale geliyor" dedi.



"Bu rant için yapılmış algıdır"


Özdemir, "Halkımız artık uyandı, bitkisel ilaçların tedavi edebildiğini çok iyi anladılar. Sentetik ilaçlarla düzgün tedavi olamıyorlar. İnsanlar senelerce ilaç kullanmak zorunda kalıyor. Çare gene yok. Eczaneler de ilaçları satamaz oldular. Bizim sektöre yönelmeye başladılar. Bir sektörü yok sayarak, bitkisel ilaçları eczanelerden alın gibi bir şey söz konusu olamaz. Bunu hiç bir güç bu hale getiremez. Biz Tarım Bakanlığına bağlı çalışıyoruz. Denetimi de Tarım Bakanlığı yapıyor. Bunun üretim aşamasını da onlar yapıyor. Sağlık Bakanlığı eczaneleri denetliyor. Tarım Bakanlığının denetlemiş olduğu bir ürünü eczane satamaz. Bu rant için yapılmış algıdır. Vatandaşlar aktardan istedikleri ürünü güvenerek alsınlar, eczanelerden almasınlar. Bu ürünlerin yanlış kullanım durumları olabiliyor. Her şey yanlış kullandığınızda zarar verir, doğru kullandığınızda mutlaka sonuç alınır. Bitkisel ürünler tedavi eder" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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