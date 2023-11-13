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Teknoloji AKSUNGUR İHA’dan bir ilk daha
Teknoloji

AKSUNGUR İHA’dan bir ilk daha

Yeniakit Publisher
2023-11-13 17:25:00 -

Yerli ve milli imkanlarla üretilen AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı (İHA), bir ilki daha gerçekleştirdi. TUSAŞ Motor Sanayii tarafından TEI-PD170 motorlarıyla birlikte havalanan AKSUNGUR, 2 saat 30 dakikalık uçuşunda 30 bin feet’lik yüksekliğe ulaştı.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen AKSUNGUR İHA, azami uçuş yüksekliğini milli motorla birlikte aştı.

TUSAŞ Motor Sanayii tarafından üretilen TEI-PD170 motorlarıyla birlikte havalanan AKSUNGUR, 2 saat 30 dakikalık uçuşunda 30 bin feet’lik yüksekliğe ulaştı.

Böylece milli imkanlarla üretilen motorla birlikte AKSUNGUR bir başarıya daha imza attı.

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