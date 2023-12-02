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Teknoloji AKSUNGUR İHA, TEI-PD170 ile havalandı
Teknoloji

AKSUNGUR İHA, TEI-PD170 ile havalandı

Yeniakit Publisher
2023-12-02 13:40:00 -
AKSUNGUR İHA, TEI-PD170 ile havalandı

TUSAŞ Motor Sanayi (TEİ) tarafından üretilen milli motor TEI-PD170 ile göğe çıkan AKSUNGUR İHA, alçak uçuş yaparak gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

TEİ tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen AKSUNGUR İHA, başta ANKA platformu ve diğer insansız hava araçlarının güç ihtiyacı için Eskişehir'de üretilen yerli ve milli turbodizel havacılık motoru TEI-PD170 ile uçuşlarına devam ediyor. Geçtiğimiz eylül ayında TEI-PD170 ile havalanan AKSUNGUR 35 saatlik uçuşla rekor kırmıştı.

Dün ise öğle saatlerinde Eskişehir TEİ Yerleşkesi'nden havalanan AKSUNGUR, alçaktan gösteri uçuşu yaptı. Görenleri gururlandıran, Türk Havacılık Sektörü için bir mihenk taşı olan ve kendisi gibi yerli üretim olan TEI-PD170 motoru ile havalanan AKSUNGUR, vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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