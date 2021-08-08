Aksungur, bin uçuş saatini tamamladı

Silahlı ve silahsız olarak gerçekleştirdiği uçuşlarda havada kalış rekoru kıran İHA, sahada görev yapmaya devam ediyor. ANKA platformundan yola çıkılarak 18 ay gibi kısa sürede geliştirilen; çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz yapan Aksungur, sahip olduğu SATCOM faydalı yüküyle görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor. 2019 yılında havalanan İHA’ya bugüne kadar 3 farklı EOIR Kamera, 2 farklı SATCOM, 500 libre sınıfı Teber 81/82, Kanatlı Güdüm Kiti 82, yerli motor PD170 entegre edildi. Bu çalışmalara ek olarak 2021 yılı ikinci çeyreğinde ilk saha görevine başlayan aracın sahadaki uçuşu bin saati buldu.