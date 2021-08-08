Aksungur, bin uçuş saatini tamamladı
TUSAŞ mühendisleri ve teknisyenlerince üretilen insansız hava aracı (İHA) Aksungur, sahada bin uçuş saatine ulaştı.
Silahlı ve silahsız olarak gerçekleştirdiği uçuşlarda havada kalış rekoru kıran İHA, sahada görev yapmaya devam ediyor. ANKA platformundan yola çıkılarak 18 ay gibi kısa sürede geliştirilen; çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz yapan Aksungur, sahip olduğu SATCOM faydalı yüküyle görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor. 2019 yılında havalanan İHA’ya bugüne kadar 3 farklı EOIR Kamera, 2 farklı SATCOM, 500 libre sınıfı Teber 81/82, Kanatlı Güdüm Kiti 82, yerli motor PD170 entegre edildi. Bu çalışmalara ek olarak 2021 yılı ikinci çeyreğinde ilk saha görevine başlayan aracın sahadaki uçuşu bin saati buldu.