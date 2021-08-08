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Ekonomi Aksungur, bin uçuş saatini tamamladı
Ekonomi

Aksungur, bin uçuş saatini tamamladı

TUSAŞ mühendisleri ve teknisyenlerince üretilen insansız hava aracı (İHA) Aksungur, sahada bin uçuş saatine ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 11:01:00 -
Aksungur, bin uçuş saatini tamamladı

Silahlı ve silahsız olarak gerçekleştirdiği uçuşlarda havada kalış rekoru kıran İHA, sahada görev yapmaya devam ediyor. ANKA platformundan yola çıkılarak 18 ay gibi kısa sürede geliştirilen; çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz yapan Aksungur, sahip olduğu SATCOM faydalı yüküyle görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor. 2019 yılında havalanan İHA’ya bugüne kadar 3 farklı EOIR Kamera, 2 farklı SATCOM, 500 libre sınıfı Teber 81/82, Kanatlı Güdüm Kiti 82, yerli motor PD170 entegre edildi. Bu çalışmalara ek olarak 2021 yılı ikinci çeyreğinde ilk saha görevine başlayan aracın sahadaki uçuşu bin saati buldu.

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