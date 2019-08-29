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Aksu: "Türk milleti hiçbir şartta boyunduruk altına alınamayacağını tüm dünyaya ispat etmiştir”

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, "Aziz milletimiz hiçbir şartta boyunduruk altına alınamayacağını 30 Ağustos 1922’de tüm dünyaya göstermiştir.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:22
Aksu: "Türk milleti hiçbir şartta boyunduruk altına alınamayacağını tüm dünyaya ispat etmiştir”

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, "Aziz milletimiz hiçbir şartta boyunduruk altına alınamayacağını 30 Ağustos 1922’de tüm dünyaya göstermiştir. Dosta da düşmana da gerekli mesajları vermiştir" dedi.


Başkan Ersan Aksu, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir açıklama yaptı. Başkan Aksu, "Türk milletinin tarih boyunca göstermiş olduğu özgür olma ve özgür kalma mücadelesinin emsalsiz bir örneğini sergilediği, Kurtuluş Savaşı’nı da zaferle taçlandırdığı 30 Ağustos 1922’de tüm dünya Türk milleti ile oyun oynanmayacağını çok net bir biçimde idrak etmiştir. Bu zafer sayesinde; mensubu olmaktan büyük gurur duyduğumuz aziz Türk milleti hiçbir şartta boyunduruk altına alınamayacağını tüm dünyaya ispat etmiştir. Bu mücadele ve edinilen zafer sonrası dostlarımızın yüzü gülmüş, düşmanlarımız ise yeise kapılmıştır. Dolayısıyla; dost da düşman da gerekli mesajları almıştır. 30 Ağustos Zafer Bayramı böylesine bir anlam ve öneme sahip çok özel bir tarihi ifade etmektedir. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen, bağımsızlık mücadelesinin şarta ve imkana bağlı olmadığını tüm dünyaya ispat eden aziz milletimiz, 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlayan Kurtuluş Mücadelesi’ni, 30 Ağustos’ta zaferle taçlandırarak, Sultan Alparslan’ın 1071’de Türk Milleti için fethettiği Anadolu topraklarının yegane sahibi olduğunu ilan etmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta ifade ettiği şekliyle; ‘Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet’ diye haykıran aziz milletimiz, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla destansı bir mücadele örneği sergilemiş, ‘Millet Yenilmez, Türkiye Eğilmez’ sözünü kendisine düstur edinmiştir. Aziz milletimiz benzer bir milli refleksi 15 Temmuz 2016’da da göstererek, Türk milleti ile oyun oynanmayacağını dış destekli yerli işbirlikçilere de göstermiş, milli iradenin karşısında yer alan tüm harici unsurları reddederek bağımsızlık aşkını bir kez daha ilan etmiştir. ’Bu memleket bizim’ demiştir. Bu vesile ile 30 Ağustos Zafer Bayramımızı en kalbi duygularımla kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şanlı Kurtuluş Mücadelemizde yitirdiğimiz tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilik şerefine ulaşmış bütün vatan evlatlarımıza da şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:22
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