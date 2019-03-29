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Aksu: “Cumhur İttifakı zafere ulaşacak”

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın Samsun Büyükşehir Belediyesi ve tüm ilçelerde başarıya ulaşacağına inandığını kaydetti.

29 Mart 2019 Cuma 18:19
Aksu: “Cumhur İttifakı zafere ulaşacak”

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın Samsun Büyükşehir Belediyesi ve tüm ilçelerde başarıya ulaşacağına inandığını kaydetti.


Aksu, 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi değerlendirmelerde bulundu. 17 yıldır iktidarda bulunan AK Parti’nin Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Samsun’da da tüm yatırımların altında imzası bulunan bir siyasi hareket olduğunu ifade eden Aksu, “Gerek merkezi hükümet yatırımları gerekse yerel yönetim çalışmaları kapsamında Samsun’un tüm ilçelerinde imzası olan bir siyasi partinin il teşkilatı olarak, Pazar günü gerçekleşecek seçimler öncesi tek güvencemiz yine aziz milletimizin feraseti ve basireti olacaktır. Kıymetli Samsunlu hemşehrilerimiz daha önce olduğu gibi yine ve bu kez daha da güçlü bir biçimde Cumhur İttifakı’nı destekleyerek dosta güven verecek, düşmana da korku salacaktır” dedi.



“Milletimiz her şeyin farkında”


AK Parti’nin, her seçim döneminde ve Türkiye’nin her seçim bölgesinde iddialı olduğunun altını çizen Başkan Aksu, “Geçtiğimiz genel seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de Samsun’da Cumhur İttifakı olarak seçimlere girmiş bulunuyoruz. İttifakı oluşturan her iki partinin il ve ilçe teşkilatları olarak omuz omuza vererek seçim kampanyamızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biz, niyetimizi tüm içtenliğimizle hemşehrilerimize anlatmaya çalıştık. Dört bir yandan saldırıya uğrayan ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı süreci kenetlenerek atlatabileceğimizi belirterek, Cumhur İttifakı’nın varlık sebebini izah ettik. Beka meselesinin küçümsenecek bir detay olmadığını ifade ettik. Öte yandan, milletimiz belediyecilik noktasında referans markanın AK Parti olduğunun zaten bilincinde. İnşallah 31 Mart’ta Samsun Büyükşehir ve tüm ilçe belediyelerini kazanacak, Cumhur İttifakı’nın zaferini ilan edeceğiz” diye konuştu.



“Üçlü olsun güçlü olsun”


Hem merkezi hükümetin hem büyükşehrin hem de ilçe belediyesinin uyumlu çalışmalarının fevkalade olumlu sonuçlar doğuracağını ve doğal olarak bütün ilçelerdeki tüm sorunların kısa sürede halledileceğini aktaran Başkan Aksu, “Bu kapsamda, hükümetimiz, Büyükşehir Belediye başkan adayımız ve ilçe belediye başkan adaylarımız arasındaki uyumun sağladığı avantajları Samsun’a hizmet olarak yansıtmak hatta yağdırmak amacındayız. Bizler, meydanlarda ’üçlü olsun, güçlü olsun’ derken tam olarak bunu kastetmiştik. İnşallah aziz milletimiz, her zaman olduğu gibi 31 Mart’ta da basiretini ve ferasetini sandığa yansıtarak, Cumhur İttifakı’nı zafere taşıyacaktır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 18:19
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